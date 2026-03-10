- Дата публикации
В Днепре из-за атаки РФ ранены четыре человека — ОВА
Также зафиксированы повреждения жилого дома и банковского помещения.
В результате вражеской атаки на Днепр вечером, 9 марта, четыре человека получили ранения, а также был поврежден многоэтажный дом и помещение банка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажное здание и помещение банка», — заявил Ганжа.
Он заявил, что ранения получили 29-летняя женщина и 60-летний мужчина.
Кроме того, среди пострадавших — 12-летний мальчик.
«29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине медики оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате очередного ракетного удара российских войск по Харькову погибла восьмиклассница.
Мы ранее информировали, что российские беспилотники атаковали промышленный объект в Миргородском районе Полтавской области.