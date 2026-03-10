Обстрел Днепра / © MIL.IN.UA

В результате вражеской атаки на Днепр вечером, 9 марта, четыре человека получили ранения, а также был поврежден многоэтажный дом и помещение банка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажное здание и помещение банка», — заявил Ганжа.

Он заявил, что ранения получили 29-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Кроме того, среди пострадавших — 12-летний мальчик.

«29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине медики оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате очередного ракетного удара российских войск по Харькову погибла восьмиклассница.

Мы ранее информировали, что российские беспилотники атаковали промышленный объект в Миргородском районе Полтавской области.