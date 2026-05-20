Украина
В Днепре из-за атаки РФ ранены: один человек — в тяжелом состоянии

В Днепре в результате российской атаки ранения получили два человека — 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Елена Кузьмич
Пожар, взрыв

Пожар, взрыв / © ТСН.ua

В результате российской атаки на Днепр ранения получили два человека. Одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, обоих пострадавших госпитализировали. 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Еще один раненый — 25-летний мужчина — получил травмы средней тяжести.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Днепре уже девять раненых после российской атаки : среди пострадавших — 10-летний мальчик.

