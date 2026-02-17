ТСН в социальных сетях

В Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар: стали известны первые последствия российской атаки на город

В Днепре во время вражеской атаки произошел пожар в одном из районов города, повреждены административное здание и автомобили.

В Днепре во время вражеской атаки произошел пожар в одном из районов города. Повреждены административное здание и автомобили.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация уточняется.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов" : мост перекрыт

