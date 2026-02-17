- Дата публикации
В Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар: стали известны первые последствия российской атаки на город
В Днепре во время вражеской атаки произошел пожар в одном из районов города, повреждены административное здание и автомобили.
В Днепре во время вражеской атаки произошел пожар в одном из районов города. Повреждены административное здание и автомобили.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация уточняется.
