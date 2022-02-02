В Днепре из-за аварии "КамАЗа" набережную усеяли бетонные глыбы

Последствия неосторожности водителя скоро убрали коммунальщики.

В Днепре «КамАЗ», перевозивший куски бетона, попал в аварию и засыпал камнями набережную.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

У грузовика на ходу открылся борт и каменный дождь посыпался на дорогу. Водители успели среагировать, поэтому никто под бетонные глыбы не попал. Однако движение значительно замедлилось. Водителям очень аккуратно пришлось переезжать этот участок дороги.

Последствия неосторожности водителя скоро убрали коммунальщики.

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