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В Днепре из-за ДТП образовалась огромная пробка: "остановился" весь проспект (видео)

В Днепре из-за ДТП образовалась огромная пробка: "остановился" весь проспект (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
516
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре из-за ДТП образовалась огромная пробка: "остановился" весь проспект (видео)

Скриншот из видео "Днепр оперативный"

Появилось видео момента столкновения четырех автомобилей.

В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП образовалась огромная пробка.

На видео, опубликованном Телеграм-каналом "Днепр Оперативный", в пробке "остановился" почти весь проспект.

Известно, что авария произошла возле ТЦ "Наша правда", пишет "Информатор". Водитель за рулем Mazda, двигаясь в сторону правого берега, врезалась в Nissan, который отлетел в Toyota и Renault. Обстоятельства столкновения устанавливают правоохранители.

Напомним, в Днепре 41-летний мужчина из-за ревности порезал горло младшему сопернику монтажным ножом. 37-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

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Дата публикации
Просмотры
516
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