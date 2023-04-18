В Днепре из-за наводнения с берегов вышла река и подтопила набережную (видео)

В Днепре из-за паводка не только течет из кранов мутная вода, но еще и подтапливает центральную набережную.

В Днепре из-за паводка подтапливает центральную набережную. Река буквально вышла из берегов.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

На кадрах видно, как на центральной набережной река уже вышла из берегов и начала подтапливать пешеходную зону. По словам заммэра Днепра, вода в реке поднялась более чем на метр. В самом же городе подтоплений якобы нет.

Отметим, что по сообщениям "Днепропроводканала", из кранов горожан уже течет мутная вода. Однако ее качество контролируется круглосуточно.

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