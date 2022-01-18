В Днепре из-за непогоды автомобилистов просят не выезжать из дома

Сейчас коммунальщики расчищают опасные участки дорог: мосты, подъемы, спуски и путепроводы.
В Днепре с последствиями непогоды борются 84 единицы техники. На дороги высыпали около 1600 тонн противогололедных смесей.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
Автомобилистов из-за снега, который время от времени накрывает город, просят не выезжать из дома на собственных авто, а также не оставлять транспортные средства на обочине дороги, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Сейчас коммунальщики расчищают самые опасные участки дороги: мосты, подъемы, спуски и путепроводы.
"Несмотря на непогоду, все маршруты общественного транспорта работают в штатном режиме: более 800 автобусов, 180 трамваев, 124 троллейбуса. Интервалы движения общественного транспорта не изменялись. Для обеспечения стабильной работы электротранспорта готовы все аварийные бригады и снегоочистительные трамваи", — подчеркнули в Днепровском городском совете.
Напомним, что в Украине стихнет ветер и ударят "приличные" морозы. В ближайшую ночь температура воздуха снизится до -4-9 градусов.
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