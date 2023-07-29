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В Днепре из-за российского удара выросло количество пострадавших (фото, видео)

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Днепре из-за российского удара выросло количество пострадавших (фото, видео)

В Днепре среди пострадавших есть дети / Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Из-за ракетного удара по Днепру сейчас уже 9 пострадавших.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в социальных сетях.

Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма.

Такой же диагноз у двух 20-летних девушек.

Еще пятеро со рваными ранами.

Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Медики говорят – все удовлетворительны. Будут лечиться дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР ПО ДНЕПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В МНОГОЭТАЖКУ! ВСЕ что известно на данный момент

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре прогремели два мощных взрыва. В городе видны задымления после взрыва.

Кроме того, мы ранее информировали, что на месте попадания российской ракеты в Днепр оперативно создан штаб ликвидации последствий.

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Дата публикации
Просмотры
1256
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