В Днепре из-за видео женщину оштрафовали на более 86 тыс. грн: что произошло
На суде жительница Днепра вину признала и раскаялась.
В Днепре Соборный районный суд вынес приговор местной жительнице, которая занималась изготовлением и распространением видео порнографического характера в сети Интернет. Женщина работала вебмоделью под псевдонимом «Wow_Lady».
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на решение суда от 5 декабря 2025 года.
Что известно о деле
Как установило следствие, подсудимая зарегистрировалась на популярном ресурсе для взрослых «Stripchat». В течение октября-декабря 2024 года она регулярно выходила в прямые эфиры из арендованной квартиры. Во время трансляций женщина обнажалась перед зрителями и демонстрировала половые органы, что, согласно выводам искусствоведческой экспертизы, относится к продукции порнографического характера.
Правоохранители зафиксировали по меньшей мере 10 эпизодов таких трансляций, которые были сохранены как видеофайлы «запись экрана».
Личность обвиняемой
В суде женщина полностью признала вину и раскаялась.
Известно, что она:
ранее не была судима;
официально работает;
самостоятельно воспитывает малолетнюю дочь 2012 года рождения;
Наказание
Суд квалифицировал действия женщины по ч. 2 ст. 301 УК Украины (изготовление и распространение порнографии). Несмотря на то, что статья предусматривает возможность лишения свободы, учитывая искреннее раскаяние и наличие ребенка, судья назначил более мягкое наказание.
Женщину признали виновной и назначили штраф в размере 51 000 гривен.
Кроме того, осужденная должна уплатить в пользу государства значительную сумму за проведение судебных экспертиз — 34 892 гривны. Таким образом, «заработок» на камеру обошелся женщине почти в 86 тысяч гривен общих расходов.