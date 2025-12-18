В Днепре из-за видео женщину оштрафовали на более 86 тыс. грн: что произошло

В Днепре оштрафовали женщину из-за пикантных видео / © www.freepik.com/free-photo

В Днепре Соборный районный суд вынес приговор местной жительнице, которая занималась изготовлением и распространением видео порнографического характера в сети Интернет. Женщина работала вебмоделью под псевдонимом «Wow_Lady».

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на решение суда от 5 декабря 2025 года.

Что известно о деле

Как установило следствие, подсудимая зарегистрировалась на популярном ресурсе для взрослых «Stripchat». В течение октября-декабря 2024 года она регулярно выходила в прямые эфиры из арендованной квартиры. Во время трансляций женщина обнажалась перед зрителями и демонстрировала половые органы, что, согласно выводам искусствоведческой экспертизы, относится к продукции порнографического характера.

Правоохранители зафиксировали по меньшей мере 10 эпизодов таких трансляций, которые были сохранены как видеофайлы «запись экрана».

Личность обвиняемой

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась.

Известно, что она:

ранее не была судима;

официально работает;

самостоятельно воспитывает малолетнюю дочь 2012 года рождения;

Наказание

Суд квалифицировал действия женщины по ч. 2 ст. 301 УК Украины (изготовление и распространение порнографии). Несмотря на то, что статья предусматривает возможность лишения свободы, учитывая искреннее раскаяние и наличие ребенка, судья назначил более мягкое наказание.

Женщину признали виновной и назначили штраф в размере 51 000 гривен.

Кроме того, осужденная должна уплатить в пользу государства значительную сумму за проведение судебных экспертиз — 34 892 гривны. Таким образом, «заработок» на камеру обошелся женщине почти в 86 тысяч гривен общих расходов.