В Днепре из-за вражеского удара горит пятиэтажка: под завалами могут быть люди

Враг избрал своей целью Днепр.
В Днепре горит пятиэтажка.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в сообщении в социальных сетях.
Она частично разрушена. Под завалами могут находиться люди.
В настоящее время, предварительно, шесть пострадавших.
На Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушение и на Синельниковщине. Там погибла женщина.
Больше информации – впоследствии.
Пока же позаботьтесь о своей безопасности. Воздушная тревога продолжается.
Напомним, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.
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