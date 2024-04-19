В Днепре из-за вражеского удара горит пятиэтажка: под завалами могут быть люди

В Днепре горит пятиэтажка.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в сообщении в социальных сетях.

Она частично разрушена. Под завалами могут находиться люди.

В настоящее время, предварительно, шесть пострадавших.

На Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушение и на Синельниковщине. Там погибла женщина.

Больше информации – впоследствии.

Пока же позаботьтесь о своей безопасности. Воздушная тревога продолжается.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

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