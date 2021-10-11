В Днепре из-за задымления школы эвакуировали более 700 учеников и персонал

Горело подвальное помещения заведения.
Срочная эвакуация в школе Днепра. Отменять занятия в выводить на свежий воздух пришлось более семисот детей и учителей.
Об этом сообщают журналисты ТСН.
Во время урока дети почувствовали сильный запах дыма. Оказалось, огонь вспыхнул в подвале школы. Как впоследствии установили спасатели, там загорелся хозяйственный товар.
Обошлось без пострадавших, здание почти не пострадало. В общем выгорел небольшой участок подвала. Через полчаса пламя потушили полностью.
Причины возгорания пока неизвестны. Среди версий — нарушение правил пожарной безопасности и хулиганство, но не исключают поджог.
А в Ужгороде в одной из школ детям выдали пищу якобы в канцелярских файлах. Поэтому городской совет и правоохранители уже начали проверку.
В то же время из-за стремительного распространения коронавируса в Мелитополе минимум на две недели закрывают школы.