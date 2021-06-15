В Днепре из-за замечания молодые люди избили и ограбили полицейского — СМИ

Розыск малолетних злоумышленников и похищенного телефона продолжаются.

В Днепре несколько подростков набросились на сотрудника правоохранительных органов в супермаркете, где в свой выходной он делал покупки.

Об этом пишет Днепр оперативный со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Каруны. У кассы стояли четверо подростков, которые вели себя вызывающе. Мужчина сделал им замечание. В ответ молодые люди набросились на него и стали избивать. Затем они забрали его Iphone и скрылись.

Охрана супермаркета вызвала на место инцидента стражей порядка. Те, получив описание подростков, начали их поиск по "горячим следам". Обследование прилегающей территории результатов не дало — ребят, которые подходят по внешности, не обнаружили. Для дальнейших мероприятий на место приехала следственно-оперативная группа.

Напомним, что в супермаркете под Киевом покупатель шлепками успокоил двух дебоширов.

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