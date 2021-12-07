В Днепре к восьми годам тюрьмы приговорили мужчину, который забил до смерти собственную мать

Поводом для этого стал внезапно вспыхнувший между ними конфликт.
В Днепре к восьми годам тюрьмы приговорили мужчину, который в нетрезвом состоянии забил собственную мать.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как выяснилось, инцидент произошел еще в июле этого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забил руками и ногами женщину. Поводом для этого стал внезапно вспыхнувший между ними конфликт.
В результате происшествия женщина скончалась. Правоохранители задержали гражданина и отправили его в суд.
"При поддержке публичного обвинения прокурорами Центральной окружной прокуратуры города Днепра судом мужчина признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть женщины. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы", – рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в Днепропетровской области в гаражном кооперативе нашли мертвыми 19-летних супругов.
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