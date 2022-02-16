В Днепре ко Дню единения засветили самый большой в мире флаг Украины (видео)

Трубы покрыты 5,5 тыс. световых пикселей, сверху – мощный световой лазер.
В Днепре ко Дню единения, 16 февраля, сделали самый большой в мире флаг Украины. Световая арт-инсталляция на пяти бывших заводских трубах зажглась сине-желтыми цветами.
Невероятное видео опубликовали на странице Expolight в YouTube.
Эти трубы покрыты 5,5 тыс. световых пикселей, сверху – мощный световой лазер, который уходит в небо более чем на 10 км.
Раньше каждый вечер трубы подсвечивались разными цветами. С 16 по 20 февраля на них можно увидеть флаг Украины.
"Даже самые большие в мире физические флаги не превышают нескольких сотен метров. Мы же благодаря свету сделали такой флаг, который возносится в небо на километры и способен зажечь огонь надежды и уверенность в сердце каждого жителя Украины!" — написал у себя в Facebook основатель светотехнической компании Николай Каблука.
Напомним, что ко Дню единения в Украине, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский запустил патриотический челлендж. Чтобы присоединится, нужно сделать фото с флагом Украины, добавить хештег #UA вместе и опубликовать фото в соцсетях.
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