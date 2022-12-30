В Днепре коммунальщики нашли мешок со взрывчаткой в мусорном баке (фото)

Правоохранители ищут тех, кто выбросил "мусор".

В Днепре коммунальщики, убирая мусор, нашли в мусорном баке мешок со взрывчаткой. В нем были гранаты, мины и тротиловые шашки.

Инцидент произошел на улице Сеченова, сообщил мэр города Борис Филатов.

"Днепр — удивительный город. Здесь даже на Новый Год особые подарки. Сегодня коммунальщики, убирая мусор на Сеченова, нашли в баке мешок гранат, мин и тротиловых шашек", — рассказал он.

По словам Филатова, полиция и Служба безопасности Украины ищут тех, кто выбросил этот "мусор".

Фото: Борис Филатов /Facebook

Фото: Борис Филатов /Facebook

Напомним, в Днепре 15-летняя девочка пыталась совершить самоубийство, прыгнув с Центрального моста. Вместе с семьей она переехала из временно оккупированного РФ Северодонецка.

Декоммунизация продолжается: в Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову

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