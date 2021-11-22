В Днепре курьер стрелял из пистолета в клиента с ножом (фото)

В Днепре курьер стрелял из пистолета в клиента с ножом (фото)

Между мужчинами завязался конфликт, однако в результате чего, неизвестно.

В Днепре между курьером и клиентом завязался конфликт, во время которого один из них достал нож, другой — пистолет. Инцидент закончился стрельбой, порезанными шинами и общением с полицией.

Об этом пишет местное издание "Днепр оперативный".

Как стало известно, происшествие случилось на перекрестке проспекта Гагарина и Запорожского шоссе. Там между курьером и клиентом завязался конфликт. Не справившись с эмоциями, покупатель достал нож и стал угрожать им доставщику, который, в свою очередь, вынул стартовый пистолет и открыл стрельбу.

Клиент спрятался за автомобилем курьера и порезал ему шины. В этот момент доставщик скрылся с места происшествия.

Инцидент привлек внимание патрульных полицейских, которые в этот момент проезжали мимо. Клиент объяснил свою версию случившегося. Стражи порядка же связались с курьером и попросили его вернуться на месте происшествия, чтобы выслушать его позицию.

Впоследствии копы изъяли и направили на экспертизу нож и пистолет. Устанавливаются все детали случившегося.

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