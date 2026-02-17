- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 320
- Время на прочтение
- 2 мин
В Днепре квест для подростков завершился вызовом полиции — что произошло (фото)
В Днепре во время игры в квест-комнате между актером и несовершеннолетним возникла конфликтная ситуация. Правоохранители задокументировали произошедшее.
В Днепре во время прохождения квеста «Опасная зона» возникла конфликтная ситуация между актером заведения и группой подростков. Инцидент завершился вызовом правоохранителей.
Об этом сообщает «Днепр оперативный».
По словам участников игры, во время сеанса между одним из несовершеннолетних игроков и актером произошел конфликт. Подростки утверждают, что работник якобы применил физическое влияние из-за нарушений правил. В частности, речь идет об использовании электрошокера и силовых действиях.
Один из игроков заявил о полученных телесных повреждениях — рассечении носа, травме губы и следах на шее. Также посетители сообщили, что после инцидента им было отказано в предоставлении видеозаписи игры, а администратор вызвал охрану.
Что говорит администрация квест-комнаты
В администрации квест-комнаты отметили, что ситуация возникла из-за неоднократных нарушений правил безопасности со стороны части участников. По информации заведения, после предупреждений персонала игра была досрочно прекращена в соответствии с внутренними инструкциями.
Там сообщили, что во время завершения сеанса между сторонами возник словесный спор, переросший в эмоциональный конфликт. По данным администрации, телесные повреждения получили обе стороны: у работника зафиксировали ссадины и травму пальца.
Также в компании заявили, что по прибытии полиции ситуацию удалось урегулировать на месте.
Реакция полиции
Как сообщает издание, в Днепровском районном управлении полиции подтвердили факт вызова. Правоохранители задокументировали произошедшее. По состоянию на сегодняшний день официальных заявлений о нанесении телесных повреждений в полицию не поступало.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, ранее в Сети распространили видео, где зафиксирован конфликт между футболистом коваловского «Колоса-2» Данилом Колесником и работником ТЦК.
В ТЦК отметили недопустимость насилия в отношении военных, выполняющих служебные обязанности по обеспечению комплектования подразделений Сил обороны Украины.