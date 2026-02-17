В Днепре квест для подростков завершился вызовом полиции — что произошло (фото)

В Днепре во время квеста произошел конфликт с несовершеннолетним Фото иллюстративное / © Pixabay

В Днепре во время прохождения квеста «Опасная зона» возникла конфликтная ситуация между актером заведения и группой подростков. Инцидент завершился вызовом правоохранителей.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

По словам участников игры, во время сеанса между одним из несовершеннолетних игроков и актером произошел конфликт. Подростки утверждают, что работник якобы применил физическое влияние из-за нарушений правил. В частности, речь идет об использовании электрошокера и силовых действиях.

Один из игроков заявил о полученных телесных повреждениях / © Днепр Оперативный

Один из игроков заявил о полученных телесных повреждениях — рассечении носа, травме губы и следах на шее. Также посетители сообщили, что после инцидента им было отказано в предоставлении видеозаписи игры, а администратор вызвал охрану.

Что говорит администрация квест-комнаты

В администрации квест-комнаты отметили, что ситуация возникла из-за неоднократных нарушений правил безопасности со стороны части участников. По информации заведения, после предупреждений персонала игра была досрочно прекращена в соответствии с внутренними инструкциями.

Там сообщили, что во время завершения сеанса между сторонами возник словесный спор, переросший в эмоциональный конфликт. По данным администрации, телесные повреждения получили обе стороны: у работника зафиксировали ссадины и травму пальца.

Также в компании заявили, что по прибытии полиции ситуацию удалось урегулировать на месте.

Реакция полиции

Как сообщает издание, в Днепровском районном управлении полиции подтвердили факт вызова. Правоохранители задокументировали произошедшее. По состоянию на сегодняшний день официальных заявлений о нанесении телесных повреждений в полицию не поступало.

Обстоятельства инцидента выясняются.

