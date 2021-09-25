В Днепре легковушка столкнулась с мусоровозом: погибла девушка, еще трое пассажиров оказались в больнице

В Днепре легковушка столкнулась с мусоровозом: погибла девушка, еще трое пассажиров оказались в больнице

Тело погибшей и пострадавших спасателям пришлось деблокировать из покореженной машины.

В Днепре в ночь против 25 сентября в результате столкновения легковушки с мусоровозом погибла девушка 2001 года рождения, еще трое пассажиров пострадали.

Как сообщает ГСЧС, ДТП произошло в 00:36 на проспекте Гагарина Соборного района города Днепр.

"Легковой автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом "МАЗ", в результате чего водитель и три пассажира легковушки зажало металлическими конструкциями покореженной машины. С помощью гидравлического резака и разжимателя, чрезвычайники срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали троих пострадавших и освободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", — говорится в сообщении.

Спасенных двух молодых мужчин и девушку работники экстренной медицинской помощи госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова. Водитель и пассажир автомобиля "МАЗ" не пострадали.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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