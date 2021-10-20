В Днепре легковушка влетела в припаркованную фуру: водитель погиб

В Днепре легковушка влетела в припаркованную фуру: водитель погиб

Водителя грузовика госпитализировали.

В Днепре накануне поздно вечером произошла авария: легковушка на большой скорости влетела в припаркованную на обочине фуру.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 октября.

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По словам свидетелей, машину начало заносить, водитель не справился с управлением. Авто перевернулось и врезалось в грузовик. Пассажир легковушки погиб на месте: спасателям пришлось вырезать его с груди искореженного металла. Водителя с легкими травмами госпитализировали.

Сейчас полицейские устанавливают причины ДТП. В частности, был ли водитель трезвым.

Новости Украины: в Днепре легковушка влетела в припаркованную фуру

Как сообщалось, недалеко от поселка Любашевка около пяти часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. По данным правоохранителей, погибли три человека, есть пострадавшие. Им оказывается помощь.

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