В Днепре ликвидировали масштабную ботоферму, разгонявшую кремлевскую пропаганду в ЕС (фото)

В Днепре Служба Безопасности Украины ликвидировала вражескую ботоферму, создавшую почти 10 тыс. фейковых аккаунтов для "разгона" кремлевской пропаганды в Европейском Союзе.

Об этом 20 октября сообщили в СБУ.

Так, для проведения информационных диверсий оккупанты создали через подконтрольную ботоферму почти 10 тыс. фейковых аккаунтов. Чтобы анонимно зарегистрировать их враг использовал sim-карты украинских, российских и европейских мобильных операторов.

К организации деятельности ботофермы причастна жительница Днепра, длительное время работавшая в сфере IТ. После полномасштабного вторжения на нее вышел представитель спецслужб РФ и предложил негласное сотрудничество в пользу оккупантов. За проведение подрывной деятельности она получала деньги из РФ.

Также отмечены случаи дистанционного администрирования вражеского телекоммуникационного узла напрямую с территории России.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнице о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

сбу

Напомним, СБУ задержала украинского блогера, снявшего и опубликовавшего у себя в Телеграмм видео обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Ролик сразу же подхватили российские пропагандисты.

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