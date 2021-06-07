В Днепре ликвидируют последствия мощных ливней: 70 затопленных дворов и почти 50 домов

Больше всего пострадали двора вблизи реки Гнилокиш, которая вышла из берегов.

В Днепре до сих пор ликвидируют последствия мощных ливней, бушевавших несколько дней подряд.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 июня.

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Только за первые дни лета в городе выпала полуторамесячная норма осадков. В городе 70 затопленных дворов и почти полсотни частных домов. Затопило прежде всего низменные районы с частной застройкой. Спасатели там откачивают воду. Кое-где ее уровень достигает 20 сантиметров.

Больше всего пострадали двора вблизи реки Гнилокиш, которая вышла из берегов. Подтопило и улицы, где отсутствует или загромождена ливневая канализация.

Новости Украины: в Днепре до сих пор ликвидируют последствия мощных ливней

Как сообщалось, после сильных осадков в одном Телеграмм-канале выложили видео, как жители Днепра достали лодки — каяки и путешествуют ними по улицам города. В частности, на улице Столярова, где вода стояла до щиколоток, горожанин сел в каяк и путешествовал ним, объезжая машины.

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