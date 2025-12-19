- Дата публикации
В Днепре люди избили энергетиков, приехавших отключать их дома — детали
В Днепре жители «привилегированных» домов напали на энергетиков из-за отключения света.
В Днепре в одном из микрорайонов люди напали на бригаду энергетиков, приехавших вручную отключать их дома.
Об этом пишет энергетическая компания ЧАО «ПЭЭМ „ЦЭК“.
«При выполнении служебных обязанностей оперативно-выездной бригадой ЧАО „ПЭЭМ „ЦЭК“, на нее совершено неоднократное нападение жителями домов по улице Академика Янгеля», — говорится в сообщении.
Несколько домов ранее не отключались от электричества из-за нахождения на линии с критической инфраструктурой. Теперь их отключают в ручном режиме, а местные пытаются этому помешать.
«К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты повлекли значительную задержку возобновления электроснабжения в очередь 5.2», — сообщили в компании.
Энергетики предупредили жителей этих домов, что пребывание их жилья на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет им какого-либо привилегированного положения, поэтому эти дома и дальше будут отключать на равных условиях с другими жителями города.
Также жителей домов, совершавших эти нападения, предупредили, что материалы переданы в полицию для открытия уголовного производства.
Напомним, что вчера, 18 декабря, в Одессе люди перекрывали дорогу из-за отсутствия света.
Перед этим похожая история была под Киевом: в Крюковщине жители местного ЖК «Еврогород» перекрывали дорогу из-за отсутствия света.