Украина
502
1 мин

В Днепре люди избили энергетиков, приехавших отключать их дома — детали

В Днепре жители «привилегированных» домов напали на энергетиков из-за отключения света.

Дмитрий Гулийчук
Скандал в Днепре: люди напали на электриков, чтобы остаться со светом

Скандал в Днепре: люди напали на электриков, чтобы остаться со светом / © Associated Press

В Днепре в одном из микрорайонов люди напали на бригаду энергетиков, приехавших вручную отключать их дома.

Об этом пишет энергетическая компания ЧАО «ПЭЭМ „ЦЭК“.

«При выполнении служебных обязанностей оперативно-выездной бригадой ЧАО „ПЭЭМ „ЦЭК“, на нее совершено неоднократное нападение жителями домов по улице Академика Янгеля», — говорится в сообщении.

Несколько домов ранее не отключались от электричества из-за нахождения на линии с критической инфраструктурой. Теперь их отключают в ручном режиме, а местные пытаются этому помешать.

«К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты повлекли значительную задержку возобновления электроснабжения в очередь 5.2», — сообщили в компании.

Энергетики предупредили жителей этих домов, что пребывание их жилья на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет им какого-либо привилегированного положения, поэтому эти дома и дальше будут отключать на равных условиях с другими жителями города.

Также жителей домов, совершавших эти нападения, предупредили, что материалы переданы в полицию для открытия уголовного производства.

Напомним, что вчера, 18 декабря, в Одессе люди перекрывали дорогу из-за отсутствия света.

Перед этим похожая история была под Киевом: в Крюковщине жители местного ЖК «Еврогород» перекрывали дорогу из-за отсутствия света.

