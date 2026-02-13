ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
420
Время на прочтение
2 мин

В Днепре люди в форме задули баллончиком пенсионера, который "отбивал" от них мужчину: что говорят в ТЦК (видео)

В Днепропетровском областном ТЦК отреагировали на видеоконфликт с использованием газа и лома.

Руслана Сивак Игорь Серов
ТЦК

ТЦК / © Цензор.нет

Сегодня, 13 февраля, в соцсетях распространили видео, на котором заметно, как люди в военной форме вроде бы в Днепре держат за одежду молодого человека на улице.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Как зафиксировано на видео, в конфликт вмешался прохожий пожилой мужчина. После чего один из мужчин в форме применил против него газовый баллончик. В этот момент рядом резко затормозил эвакуатор. Его водитель выбежал из кабины и, угрожая ломом, помог задержанному скрыться. Авторы видео утверждают, что люди в военной форме были якобы военнослужащими ТЦК.

У Дніпрі чоловік з ломом допоміг утекти затриманому / © соцмережі

В свою очередь, в Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в комментарии для ТСН.ua сообщили, что не подтверждают наличие такого случая.

«В настоящее время у нас нет информации о таком конфликте. Если подтвердится, Днепропетровский областной ТЦК и СП прокомментирует», — сообщила в комментарии для ТСН.ua коммуникационница областного ТЦК Алена Кузина.

У Дніпрі стався жорсткий конфлікт за участі людей у військовій формі. / © соцмережі

Ранее сообщалось, что полиция задержала троих военнослужащих ТЦК, подозреваемых в жестоком избиении 55-летнего жителя Днепра. В результате нанесенных травм мужчина скончался.

Напомним, недавно в Одессе произошел инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и военнообязанного. Родственники мобилизованного мужчины заявили о жестоком избиении и «бусификации», в то же время военные настаивают на том, что гражданин сам нанес себе вред.

Дата публикации
Количество просмотров
420
