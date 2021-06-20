В Днепре маленький мальчик упал в 6-метровый канализационный колодец

У ребенка, предварительно, диагностировали ушиб пятки.

В городе Днепр на одной из улиц в открытый канализационный колодец упал 6-летний мальчик. Освобождали из ловушки малыша чрезвычайники.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Так, утром 20 июня к спасателям позвонила женщина, которая сообщила, что мальчик упал в колодец на улице Артековской Амур-Нижнеднепровский района.

Спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили ребенка в колодце на глубине около шести метров. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и, обвязав мальчика веревкой, поднялся вместе с ним вверх по лестнице.

Медики сразу осмотрели малыша и, с предварительным диагнозом ушиб пятки, госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу для более тщательного обследования.

Как сообщалось, гайку проглотил маленький мальчик в Днепропетровской области. Родители четырехлетнего малыша быстро отвезли его в больницу, где обнаружили металлическую деталь после рентгенографии. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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