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В Днепре правоохранители обнаружили тело двухмесячной девочки в одной из нежилых комнат общежития. Выяснилось, что ребенок умер от длительного недоедания и критического истощения организма.

О случившемся сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

«Мать видела, что дочь находилась в крайне тяжелом состоянии, была обессиленной и чувствовала себя плохо. Несмотря на это, женщина оставила младенца без какой-либо помощи. Когда ребенок умер, он перевезла коляску с телом дочери в другую комнату и оставила ее там», — говорится в сообщении ведомства.

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Дети жили в полной антисанитарии

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти девочки стало критическое истощение организма, вызванное продолжительным недостаточным питанием. Мать обнаружили по другому адресу у знакомого, к которому она пришла вместе со своим вторым ребенком — двухлетним сыном.

Ей поставлено в известность о подозрении по факту оставления без помощи, что привело к смерти ребенка (ч. 3 ст. 135 УК Украины). Сейчас ее двухлетний сын изъят. Мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Также начато досудебное расследование по факту злостного неисполнения родительских прав ст. 166 УК Украины.

Напомним, в Киеве 17-летняя горе-мать заперла в квартире на 4 дня младенца. Правоохранители объявили матери о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 166 (злостное неисполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

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