В Днепре местные жители 30 минут стирали кота: животное чудом выжило (видео)

Когда хозяйка четырехлапого включила стиральную машину, она не заметила в ней кота.

В Днепре местные жители случайно постирали… кота. Хозяйка не заметила животное в стиральной машине.

Об этом сообщили в ветеринарной клинике "На Рабочей".

Котик по имени Броша любил спать в стиральной машине. Один из таких моментов для животного едва не оказался трагедией. Внутри стиральной машины лежала собачья лежанка серого цвета. Когда хозяйка четверолапого включила “стиралку”, она не заметила в ней кота.

“Стиралось” животное около 30 минут — до тех пор, пока хозяева не услышали его крик.

“На удивление, при открытии машинки, кот выбежал и пытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару. На осмотре у котика была низкая температура, хрипы в лёгких, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством. Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме и в скором времени котик отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо”, — сообщили ветеринары.

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