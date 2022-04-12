В Днепре местный житель во время комендантского часа грабил припаркованные автомобили

В Днепре местный житель во время комендантского часа грабил припаркованные автомобили

20-летний парень уже ранее был судим.

В Днепре местный житель во время комендантского часа грабил припаркованные автомобили.Об этом сообщили в Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось в Шевченковском районе города. Там 20-летний парень разбил окна в трех автомобилях, украл личные вещи владельцев авто, после чего скрылся.

Однако далеко убежать ему не удалось - его задержали правоохранители. Как оказалось, подозреваемый ранее уже был судим. У него изъяли украденные вещи.

“По указанному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Преступник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении. За кражу в условиях военного положения задержанному грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие”, — добавили в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что стала известна история девочки, на спине которой мама написала ее личные данные.

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