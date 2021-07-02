В Днепре микроавтобус не смог преодолеть мост: момент падения попал на видео

Водитель автомобиля Renault, который несколько раз перевернулся, отделался ушибом грудной клетки.

В пятницу, 2 июля, на Кайдакском мосту в городе Днепре попал в ДТП микроавтобус Renault. Как сообщает местное издание "Информатор", водитель не справился с управлением автомобиля и допустил его опрокидывание в кювет.

Судя по опубликованному видео, автомобиль двигался в сторону левого берега. Выезжая на мост, водитель свернул с дороги, выехав на обочину, после чего микроавтобус перевернулся в кювет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики скорой помощи. Предварительно установлено, что водитель получил незначительные травмы — у него ушиб грудной клетки.

Напомним, ранее в селе Рясное вблизи Львова произошло смертельное ДТП. За рулем BMW находился 11-летний мальчик.

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