В Днепре мобилизовали отца-одиночку из-за сбоя в Резерв+: что известно

Мобилизованный отец-одиночка / © Радіо Свобода

В Днепре 16 февраля сотрудники территориального центра комплектования задержали Романа Костенко во время проверки документов и впоследствии мобилизовали его. Мужчина сам воспитывает ребенка после смерти жены.

Об этом мужчина рассказал в комментарии для Радио Свобода.

По словам Романа, во время проверки в приложении «Резерв+» его право на отсрочку сначала отобразилось, но сразу исчезло. Он предполагал, что это ошибка и что в ТЦК разберутся с ситуацией, однако уже на следующий день его мобилизовали. В дальнейшем он мог решать вопрос только через воинскую часть.

«Не хотелось жить. Я думал, что кого мне тогда защищать? Я думал, что я просто застрелюсь и все. Я понимал, что если мне не предоставят возможности уволиться, то ребенка заберут в детский дом, а у него и так задержка развития», — рассказал Роман.

Уже демобилизованный мужчина рассказывает, что объяснял свою ситуацию — в частности то, что сам воспитывает сына, который имеет задержку развития. На следующий день после задержания его мать передала в ТЦК документы, подтверждающие основания для отсрочки, впрочем, это не помогло.

По словам матери мужчины, после того, как Роман не вернулся домой, у ребенка случилась истерика.

«Он (ребенок) кричал и когда я его уложила, он постоянно говорил „та-та-та“», — отметила Илона Костенко.

Уже во время службы Роман обратился к руководству батальона. Там, по его словам, сразу назвали перечень необходимых документов.

«На третий день подошел к главному сержанту батальона и объяснил ситуацию. Он мне сразу четко назвал документы, которые нужны. Спросил у него, как долго займет этот процесс. Дословно процитирую, что это будет быстро, мы же штурмовики, а не долб***и», — отметил мужчина.

В Днепропетровском областном ТЦК сообщили, что по данному факту продолжается служебное расследование. По официальной информации, отсрочка была автоматически аннулирована системой с указанием причины как «потеря оснований».

«Последняя отсрочка у него была системой автоматически аннулирована и указана как потеря оснований. Конечно, ситуация неприятная, дети не должны страдать», — отметила пресс-секретарь областного ТЦК Елена Кузина.

Юрист Екатерина Ужва отмечает, что с формальной точки зрения действия представителей ТЦК, вероятно, были законными.

«На мой взгляд, конкретные лица, которые осуществляли действия по его мобилизации, были более, пожалуй, человечны и внимательны, то этого бы просто не произошло», — добавила юрист.

Сам Роман в суд обращаться не планирует.

Напомним, в Киеве отцу пятерых детей заблокировали банковские счета из-за неявки в ТЦК. В территориальном центре комплектования объяснили, что даже многодетные мужчины могут получить штрафы при определенных обстоятельствах.