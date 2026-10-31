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В Днепре могли потерять один из крупнейших объектов генерации: эксперт сообщил о разрушении Приднепровской ТЭС
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Днепра могли привести к потере одного из ключевых объектов генерации региона, а сроки восстановления станции остаются неизвестными.
Российские войска регулярно атакуют энергетическую инфраструктуру Днепра , в частности, Приднепровскую ТЭС — один из крупнейших объектов генерации в регионе. После последних атак эта теплоэлектростанция претерпела значительные разрушения и пока не работает.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Апостроф TV".
Что Омельченко сказал о Приднепровской ТЭС
Эксперт утверждает, что станция уже не функционирует из-за масштабных разрушений, вызванных российскими ударами. По его словам, пока невозможно определить, сколько времени понадобится для его восстановления.
«Насколько мне известно, она уже не работает, она разрушена. И неизвестно, сколько будет продолжаться восстановление», - сказал Омельченко.
Он также подчеркнул, что российские войска систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Днепра, что усугубляет проблемы с электроснабжением в регионе.
Подтвердили ли разрушение Приднепровской ТЭС официально
По состоянию на момент публикации заявление Омельченко о полном разрушении именно Приднепровской ТЭС официально не подтверждали ни ДТЭК, ни местные власти.
В то же время 23 октября ДТЭК сообщал о серьезных повреждениях одной из своих теплоэлектростанций в результате российской атаки. Тогда предприятие было вынуждено полностью прекратить генерацию электроэнергии. Однако компания не назвала станцию, сославшись на соображения безопасности, поэтому отождествлять ее с Приднепровской ТЭС оснований нет.
Удары по энергетике Днепропетровщины - последние последствия
Ситуация в энергосистеме Днепропетровщины остается сложной после нескольких волн российских атак . В ночь на 31 октября под удар снова попали два объекта ДТЭК Днепровские электросети. Один из них энергетики перед этим почти двое суток восстанавливали. Из-за повторного повреждения оборудования значительная часть Днепра и Каменского снова осталась без электричества.
Масштабный блекаут в Днепре случился после ночной российской атаки 30 октября. Из-за обесточивания более 350 тысяч абонентов в городе и окрестных населенных пунктах остановился весь электротранспорт , а насосные станции водоснабжения и водоотвода перевели на резервное питание. Блэкаут также усложнил работу городской инфраструктуры.
Восстановление электроснабжения в Днепре осложняется из-за повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики предупреждают, что жителям части города придется ждать возвращения света к началу ноября , поскольку поврежденное оборудование требует длительного ремонта. Работы продолжаются, но сроки восстановления зависят от масштабов разрушений и ситуации безопасности.