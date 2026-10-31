В Днепре могли потерять один из крупнейших объектов генерации: эксперт сообщил о разрушении Приднепровской ТЭС

Приднепровская ТЭС / Архивное фото / © itc.ua

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Российские войска регулярно атакуют энергетическую инфраструктуру Днепра , в частности, Приднепровскую ТЭС — один из крупнейших объектов генерации в регионе. После последних атак эта теплоэлектростанция претерпела значительные разрушения и пока не работает.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Апостроф TV".

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Что Омельченко сказал о Приднепровской ТЭС

Эксперт утверждает, что станция уже не функционирует из-за масштабных разрушений, вызванных российскими ударами. По его словам, пока невозможно определить, сколько времени понадобится для его восстановления.

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«Насколько мне известно, она уже не работает, она разрушена. И неизвестно, сколько будет продолжаться восстановление», - сказал Омельченко.

Он также подчеркнул, что российские войска систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Днепра, что усугубляет проблемы с электроснабжением в регионе.

Подтвердили ли разрушение Приднепровской ТЭС официально

По состоянию на момент публикации заявление Омельченко о полном разрушении именно Приднепровской ТЭС официально не подтверждали ни ДТЭК, ни местные власти.

В то же время 23 октября ДТЭК сообщал о серьезных повреждениях одной из своих теплоэлектростанций в результате российской атаки. Тогда предприятие было вынуждено полностью прекратить генерацию электроэнергии. Однако компания не назвала станцию, сославшись на соображения безопасности, поэтому отождествлять ее с Приднепровской ТЭС оснований нет.

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Удары по энергетике Днепропетровщины - последние последствия

Ситуация в энергосистеме Днепропетровщины остается сложной после нескольких волн российских атак . В ночь на 31 октября под удар снова попали два объекта ДТЭК Днепровские электросети. Один из них энергетики перед этим почти двое суток восстанавливали. Из-за повторного повреждения оборудования значительная часть Днепра и Каменского снова осталась без электричества.

Масштабный блекаут в Днепре случился после ночной российской атаки 30 октября. Из-за обесточивания более 350 тысяч абонентов в городе и окрестных населенных пунктах остановился весь электротранспорт , а насосные станции водоснабжения и водоотвода перевели на резервное питание. Блэкаут также усложнил работу городской инфраструктуры.

Восстановление электроснабжения в Днепре осложняется из-за повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики предупреждают, что жителям части города придется ждать возвращения света к началу ноября , поскольку поврежденное оборудование требует длительного ремонта. Работы продолжаются, но сроки восстановления зависят от масштабов разрушений и ситуации безопасности.

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