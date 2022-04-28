В Днепре могут ввести почасовую подачу воды: что случилось

В Днепре из-за большой задолженности оплаты за услуги водоканала с 5 мая некоторые многоэтажные дома могут перевести на почасовой график подачи воды.

Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

По его словам, платежи горожан составляют менее 50% от выставленных платежей.

"Понимаем, всем тяжело. Но тем не менее, большинство воды, поставляемой жителям, у нас покупная из Аулов. За электроэнергию город также платит, и водой пользуются все. Ведь никому в голову не придет идея прийти в магазин, взять продукты и не заплатить. Да, всем тяжело. Однако платежи за потребленную воду в разы меньше, чем за отопление", — написал Лысенко.

Также читайте Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине (фото)

Он пояснил, что в случае большой задолженности отдельных домов воду им будут подавать трижды в день: с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 13:00 и с 19.00 до 21:00.

"Это официально. И это вынужденная мера. Спасибо за понимание", — добавил Лысенко.

Напомним, на Днепропетровщине задержали двух человек, подозреваемых в разведывательно-подрывной деятельности. Одна из них — женщина, которая в Синельниковском районе агитировала за "русский мир" и носила запрещенную "георгиевскую" ленту.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 63-го дня войны

Читайте также: