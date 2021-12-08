В Днепре мотоциклист на полной скорости сбил подростка: ребенка доставили в больницу с серьезной травмой

В Днепре мотоциклист на полной скорости сбил подростка: ребенка доставили в больницу с серьезной травмой

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Днепре на улице Криворожский мотоциклист сбил девушку-подростка, которая перебегала дорогу. С травмой таза ее госпитализировали в больницу.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Также читайте Смертельное ДТП под Киевом: арестован полицейский без альтернативы внесения залога

Так, в Сеть попало видео с камер наблюдения. На ролике видно, как толпа подростков стоит на пешеходном переходе. В этот момент по дороге на большой скорости едет мотоциклист. В какой-то момент 15-летняя девочка начинает перебегать дорогу и буквально врезается в двухколесный.

Удар был такой силы, что школьница подлетела в воздух, после чего упала на проезжую часть. С места происшествия ее госпитализировали в областную детскую больницу. Предварительно, у нее диагностировали травму таза и перелом ноги.

Осторожно! Видео 18+.

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что водителю грузовика, спровоцировавшего смертельное ДТП под Черниговом и убившего 13 человек, сообщили о подозрении

Читайте также: