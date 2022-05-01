В Днепре мотоциклист во время погони на полной скорости влетел в полицейского

В Днепре во время погони за мотоциклистом сбили патрульного полицейского.
Водитель двухколесного на полной скорости врезался в копа.
Видео и фото с места происшествия впоследствии попали в соцсеть.
На кадрах видно, как на улице Набережной Победы стоит патрульный автомобиль. Из него вышли два копа, пытавшихся остановить водителя мотоцикла Kawasaki.
В какой-то момент мужчина на двухколесном на полной скорости влетел в патрульного, отчего правоохранителя отбросило на несколько метров.
"Известно, что пострадавший сейчас один – полицейский. По предварительной информации, у него три перелома, он в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Напомним, что на Днепропетровщине оккупанты обстреляли склады в Синельниковском районе.
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