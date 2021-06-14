В Днепре может обвалиться часть Набережной: аварийный участок ограничили для пешеходов

На месте установят ограждение, а за соблюдением безопасности будут следить патрульные полицейские.
В Днепре существует угроза дальнейшего обвала Сичеславской Набережной, которую недавно буквально смыло после сильного ливня. В результате чего комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТБЧС) перекрыла часть пешеходной территории.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
Так, на очередном заседании комиссия ТБЧС решила экстренно ограничить для пешеходов часть Сичеславской Набережной от улицы Воскресенской до улицы Половицкая. На аварийном участке установят ограждение и полицейский патруль.
Напомним, что в результате сильного ливня 9 июня на Сичеславской Набережной в районе Монастырского острова обрушилась часть пешеходной зоны. Существует угроза обвала перильного ограждения и на других участках береговой линии.