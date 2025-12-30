В Днепре мусорный кризис из-за уклонистов — заявление мэра Филатова

Борис Филатов назвал причины мусорного кризиса в Днепре / © Борис Філатов

Мэр Днепра Борис Филатов назвал неожиданную причину, почему в его городе возникли проблемы с мусором. Среди других причин, мэр считает, что в Днепре мусорный кризис из-за уклонистов, скрывающихся от ТЦК дома и заказывающих курьерскую доставку, и переселенцев.

Об этом он сообщил во время своего отчета за 2025 год.

Филатов признал, что проблемы с мусором в Днепре действительно есть. У этого, по его словам, есть следующие причины:

городу критически не хватает водителей мусоровозов (в том числе из-за мобилизации);

местные жители должны за вывоз мусора 330 миллионов гривен.

существующий тариф не соответствует фактической себестоимости услуг

переселенцы

«…У Днепра, как у большого города, ресурсы не бесконечны, а представьте, что у нас прибавилось зарегистрированных 200 тысяч переселенцев, это только переселенцев. А мы считаем, что их может быть и 300 тысяч. Люди не платят мусор», — сказал мэр.

уклонисты

«У нас эта точно есть проблема — это большое количество уклоняющихся, которые прячутся от ТЦК у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды или других вещей. И мы собственными глазами видим, что [количество] мусора растет с геометрической прогрессией. Все больше, больше и больше. Это сложилась ситуация идеального шторма: задолженность, количество мусора растет, водителей мусоровозов все меньше и меньше… Это реальная проблема и проблема системная», — утверждает Филатов.