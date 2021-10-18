В Днепре мужчина бил детей и натравливал бойцовских собак на правоохранителей

В Днепре мужчина бил детей и натравливал бойцовских собак на правоохранителей

Мужчина закрылся в квартире и избил сына.

В Днепре мужчина совершал домашнее насилие в отношении своих малолетних детей. Он выгнал жену из квартиры, а сам стал "воспитывать" детей от 1 и 10 лет.

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Об этом сообщает dp.reporter.ua.

Происшествие произошло в доме на улице Усенко в Днепре. Правоохранители получили вызов от женщины. По ее словам, к ней обратилась ее соседка из многодетной семьи, которая сообщила, что ее муж закрылся в квартире и бьет детей возрастом от 1 до 10 лет.

Когда полицейские прибыли по адресу, то обнаружили пьяную женщину. Она сообщила, что проживает в квартире вместе с бывшим мужем. Он сильно избил их 8-летнего сына, агрессивно ведет себя и закрылся в квартире вместе с детьми.

Правоохранители попытались вести переговоры с мужчиной, но тот угрожал физической расправой и что в случае чего спустит на них бойцовских собак.

В конце концов дебошир впустил правоохранителей в квартиру и снова начал вести себя неадекватно и дал команду собакам: "Взять!".

Полицейским удалось уклониться от животных.

В результате собак — двух питбулей, забрали сотрудники зооконтроля. Медики, которые также прибыли на вызов, осмотрели детей — у мальчика 8 лет обнаружили гематомы на лице.

Дебошира задержали.

Как сообщили ТСН.ua, по факту открыли два уголовных производства.

"Правоохранители открыли уголовные производства по ч.2 173 (совершение насильтва в семье) и по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего). Сама семья состоит на учете социальных служб ", — прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Напомним, что в Полтавской области Гадячский районный суд вынес приговор мужчине, который избил сына своей сожительницы. У мальчика диагностировали перелом ключицы, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

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