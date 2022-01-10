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В Днепре мужчина из оружия стрелял по окнам многоэтажки (видео)

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В Днепре мужчина из оружия стрелял по окнам многоэтажки (видео)

Скриншот

Его задержали. Во время общения с копами он вел себя агрессивно.

В Днепре на улице Большая Диевская мужчина из оружия стрелял по окнам многоэтажки.

Видео инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На ролике видно, как мужчина на автомобиле заезжает во двор многоэтажки, после выходит из легковушки и начинает стрелять в сторону жилого дома. Гражданин совершил не меньше четырех выстрелов. По всей видимости, стрелял он в какое-то определенное окно.

После чего сел в авто и скрылся с места преступления. Впоследствие его легковушку нашли возле одного из городских супермаркетов. Стражи порядка задержали 25-летнего местного жителя. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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