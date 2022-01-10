В Днепре мужчина из оружия стрелял по окнам многоэтажки (видео)

В Днепре мужчина из оружия стрелял по окнам многоэтажки (видео)

Его задержали. Во время общения с копами он вел себя агрессивно.

В Днепре на улице Большая Диевская мужчина из оружия стрелял по окнам многоэтажки.

Видео инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Также читайте В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе: предполагаемого злоумышленника задержали

На ролике видно, как мужчина на автомобиле заезжает во двор многоэтажки, после выходит из легковушки и начинает стрелять в сторону жилого дома. Гражданин совершил не меньше четырех выстрелов. По всей видимости, стрелял он в какое-то определенное окно.

После чего сел в авто и скрылся с места преступления. Впоследствие его легковушку нашли возле одного из городских супермаркетов. Стражи порядка задержали 25-летнего местного жителя. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Читайте также: