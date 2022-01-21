В Днепре мужчина избил и нанес ножевые ранения девушке на глазах у ее подруг, а затем порезал себя

В Днепре мужчина избил и нанес ножевые ранения девушке на глазах у ее подруг, а затем порезал себя

Очевидцы вызвали полицию и скорую.

В Днепре во время застолья мужчина ножом порезал свою 20-летнюю девушку, а затем нанес ножевые ранения себе. Очевидцы вызвали полицию.

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Об этом сообщает "Репортер".

Событие произошло сегодня, 21 января, в Днепре на улице Г. Тютюнника около 1 часа ночи.

Во время застолья мужчина поругался с 20-летней девушкой и нанес ей ножевые ранения в шею. После этого он изрезал себя. Все это произошло на глазах двоих подруг потерпевшей.

Одна из свидетелей позвонила в полицию и сообщила, что 34-летний мужчина избил ее подругу и нанес ей ножевые ранения, и что "вся квартира в крови".

Правоохранители и медики прибыли на вызов. Выяснилось, что после того, как мужчина нанес ножевые ранения девушке, он повторил это на себе.

По этому факту резни начато расследование.

Напомним, что в Днепре мужчина всадил нож в грудную клетку своего отца, после чего попытался обмануть полицейских.

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