В Днепре мужчина изнасиловал и убил 11-летнего мальчика: суд вынес приговор по резонансному делу

В Днепре мужчина изнасиловал и убил 11-летнего мальчика: суд вынес приговор по резонансному делу

За совершенное осужденный проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

В Днепре суд приговорил мужчину, который 1,5 года назад задушил и изнасиловал 11-летнего мальчика Родиона Волкова. Он получил самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Мужчину обвиняли в убийстве и изнасиловании, а также в совершении кражи (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Событие произошло в мае 2020 года. 65-летний ранее судимый мужчина заманил 11-летнего мальчика к себе в дом – полуразрушенное здание на территории психбольницы в Днепре, где он проживал после освобождения из тюрьмы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он задушил ребенка, с которым познакомился незадолго до убийства.

Когда мальчик больше не мог сопротивляться, осужденный его изнасиловал, а затем украл мобильный телефон.

В полицию в тот день позвонила бабушка мальчика. Внук по телефону ей сообщил, что идет по территории психиатрической больницы, а через несколько часов перестал выходить на связь. Полиция отправилась на поиски мальчика.

На территории больницы они обнаружили заброшенное здание, внутри которого находился бездомный. Под матрасом и тряпками полицейские обнаружили тело ребенка.

В суде свою вину мужчина не признал.

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