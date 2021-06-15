В Днепре, мужчина которому выключили газ, для приготовления пищи разжег в квартире костер

С нарушителем провели профилактическую беседу.

В Днепре местный мужчина в собственной квартире разжег костер. Свои действия объяснил тем, что дома выключили газ, а он хотел приготовить пищу.

Об этом пишет местное издание "Днепр Оперативный".

Известно, что с жалобой в полицию обратились соседи мужчины. Люди жаловались на то, что в доме было сильное задымление.

Приехавшие на место инцидента, установили квартиру, из которой шел дым и постучали туда. Оказалось, что очаг разжег 59-летний мужчина.

Оказалось, что накануне у него из-за долгов за коммуналку отключили газоснабжение и он готовил пищу на открытом огне без соблюдения пожарной безопасности.

Полиция провела с мужчиной профилактическую беседу.

Напомним, ранее в Днепре во время отдыха в парке, на улице 20-летия Победы, обгорел 12-летний парень. По предварительным данным, он с ровесником нашли неизвестное вещество и решили ее поджечь. Впоследствии огонь перекинулся на ребенка.

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