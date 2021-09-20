В Днепре мужчина крушил посуду, мебель, побил сожительницу и бегал по городу с топором

В Днепре мужчина крушил посуду, мебель, побил сожительницу и бегал по городу с топором

Злоумышленника задержали правоохранители.

В Днепре в ночь на 20 сентября патрульные задержали гражданина, который бегал по улице с топором.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровщины.

"Сегодня ночью на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Ильюшина в одном из домов кричит женщина и умоляет о помощи. Патрульные сразу отправились на вызов", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что, двигаясь по улице Ильюшина, экипаж заметил мужчину, который бежал с топором. Патрульные приказали ему положить его на землю и не оказывать сопротивление. Гражданина задержали.

В свою очередь жители соседних домов сообщили полицейским, что о помощи кричала сожительница задержанного. Патрульные прошли в ее доме.

Фото: facebook.com/dnipropolice

55-летняя женщина сообщила им, что задержанный 58-летний мужчина живет с ней и после употребления алкогольных напитков стал вести себя агрессивно — крушил посуду, мебель и избил ее так, что она потеряла сознание. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним:

В Днепре на Слобожанском проспекте голый мужчина улегся на тротуар и устроил перформанс. Он ползал по тротуару. По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно и бросался на киоски с овощами.

В Днепре голый мужчина "загорал" на тротуаре

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