В Днепре мужчина на BMW сбил насмерть женщину на переходе и скрылся: как его наказали

В Днепре мужчина на BMW сбил насмерть женщину на переходе и скрылся: как его наказали

Виновник ДТП сидел под домашним арестом.

В Днепре суд приговорил к пяти годам тюрьмы водителя, который сбил на пешеходном переходе женщину, после чего скрылся с места аварии.

Об этом сообщает издание "Днепр Оперативный".

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Как стало известно, ДТП произошло еще в ноябре 2020 года. Тогда мужчина на автомобиле BMW на улице Передовой сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После чего виновник аварии скрылся с места ДТП, а пострадавшая от полученных травм скончалась.

Позже мужчину задержали и поместили под домашний арест. В ходе разбирательств суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Водителю также нужно оплатить штраф в 28 000 гривен.

Напомним, что в Днепре водитель на скорости врезалась в бетонную стену. На месте погибли две женщины.

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