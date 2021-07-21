В Днепре мужчина на BMW сбил насмерть женщину на переходе и скрылся: как его наказали

Виновник ДТП сидел под домашним арестом.
В Днепре суд приговорил к пяти годам тюрьмы водителя, который сбил на пешеходном переходе женщину, после чего скрылся с места аварии.
Об этом сообщает издание "Днепр Оперативный".
Как стало известно, ДТП произошло еще в ноябре 2020 года. Тогда мужчина на автомобиле BMW на улице Передовой сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После чего виновник аварии скрылся с места ДТП, а пострадавшая от полученных травм скончалась.
Позже мужчину задержали и поместили под домашний арест. В ходе разбирательств суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Водителю также нужно оплатить штраф в 28 000 гривен.
Напомним, что в Днепре водитель на скорости врезалась в бетонную стену. На месте погибли две женщины.