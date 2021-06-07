В Днепре мужчина набросился с кулаками на медиков, которые пытались ему помочь

Буйного пациента успокаивали правоохранители.

В Днепре пьяный мужчина устроил дебош. Он набросился с кулаками на медиков скорой, которые приехали оказывать ему помощь.

Об этом сообщает Днепр оперативный.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 6 июня. Очевидцы обратились в "103" с сообщением, что на Старомостовий площади стало плохо мужчине. Как оказалось, гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Медики, прибывшие на вызов, решили отвезти мужчину в больницу. Но по дороге в медучреждение "пострадавший" очнулся и начал буянить и лезть драться к фельдшерам.

Медикам пришлось вызвать полицию и буйного пациента успокаивали правоохранители — они забрали хулигана на улице Антоновича.

Напомним, что в Чугуеве на медиков больницы напал пострадавший в ДТП и его брат. Мужчины избили медсестру и врача и устроили беспорядок в помещении.

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