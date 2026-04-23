В Днепре мужчина начал стрельбу посреди улицы: первые подробности

Флобер

В Днепре днем 23 апреля в Самарском районе города был слышен выстрел посреди улицы. Правоохранители уже установили мужчину, который стрелял.

Об этом сообщила полиция города Днепра.

По данным полиции, мужчина шел по улице и произвел один выстрел в воздух из пистолета типа Флобера. По его словам, таким образом он пытался напугать собак, которые якобы нападали на него.

«Люди и животные не пострадали. Сейчас мужчину установили. Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня выстрелы прозвучали и во Львове. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу у себя дома из револьвера типа Флобер. В результате инцидента никто не пострадал. Стрелком оказался 34-летний житель одной из квартир дома, который имеет ментальные нарушения. Его доставили в специализированное лечебное учреждение.