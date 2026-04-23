ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

В Днепре мужчина начал стрельбу посреди улицы: первые подробности

По предварительным данным, мужчина якобы пытался напугать собак, которые нападали на него.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Флобер

Флобер

В Днепре днем 23 апреля в Самарском районе города был слышен выстрел посреди улицы. Правоохранители уже установили мужчину, который стрелял.

Об этом сообщила полиция города Днепра.

По данным полиции, мужчина шел по улице и произвел один выстрел в воздух из пистолета типа Флобера. По его словам, таким образом он пытался напугать собак, которые якобы нападали на него.

«Люди и животные не пострадали. Сейчас мужчину установили. Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня выстрелы прозвучали и во Львове. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу у себя дома из револьвера типа Флобер. В результате инцидента никто не пострадал. Стрелком оказался 34-летний житель одной из квартир дома, который имеет ментальные нарушения. Его доставили в специализированное лечебное учреждение.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie