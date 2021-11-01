В Днепре мужчина нашел тело своего отца в багажнике авто: появились подробности жестокого убийства

В Днепре мужчина нашел тело своего отца в багажнике авто: появились подробности жестокого убийства

По словам местных жителей, убийство могли совершить "закладчики".

В Днепре правоохранители ищут свидетелей жестокого убийства мужчины, тело которого нашли в багажнике автомобиля.

Об этом пишет "Наше місто".

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Мужчина приехал на рыбалку в район лодочной станции на жилмассиве Покровский. Около 15:00 последний раз поговорил с супругой по телефону, после чего перестал выходить на связь. Примерно 20:00 его нашел сын. На теле погибшего были множественные следы повреждений.

По словам местных жителей, в районе лодочной станции орудуют так называемые “закладчики”. Недавно там даже обнаружили мертвой собаку сторожа, а сами “закладчики” не раз угрожали расправиться с четвероногим.

“Если вы или ваши знакомые случайно стали свидетелями драки или подозрительных мужчин, действий в этом месте 28 октября в период с 15:00 до 19:00, просьба помочь следствию. Контакты следователя Вадима: 093 810 45 11”, — пишет “НМ”.

Напомним, что в Кривом Роге к семи годам тюрьмы приговорили 29-летнего мужчину, который жестоко убил своего отца.

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