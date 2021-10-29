В Днепре мужчина нашел тело своего отца в багажнике и с пробитой головой (фото)

В Днепре мужчина нашел тело своего отца в багажнике и с пробитой головой (фото)

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В Днепре на улице Набережной Заводской мужчина обнаружил в автомобиле тело своего отца. У погибшего была пробита голова.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось вечером 28 октября. Мужчина утром пошел на рыбалку, после чего перестал выходить на связь с родными и близкими. Его поисками занялся сын.

Около 20:50 возле лодочной станции "Коммунаровец" мужчина обнаружил автомобиль Nissan, в багажнике которого лежало тело его 57-летнего отца с разбитой головой.

Информатор

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители устанавливают, кому принадлежит автомобиль и при каких обстоятельствах погиб мужчина.

Напомним, что в Сумах под домом на глазах у гражданской жены застрелили активиста.

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