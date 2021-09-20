В Днепре мужчина нежился на пляже голышом, а чтобы избежать ответственности — пытался дать патрульным 300 долларов

В Днепре мужчина нежился на пляже голышом, а чтобы избежать ответственности — пытался дать патрульным 300 долларов

Гражданина не остановило то, что взятка подпадает под уголовную ответственность.

В Днепре мужчина загорал на городском пляже голышом. После того, как на него обратили внимание полицейские, гражданин попытался откупиться взяткой.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".

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По информации издания, инцидент произошел на Мануйловском проспекте. Там патрульные полицейские заметили мужчину, который отдыхал на пляже голышом.

Правоохранители начали составлять на днепрянина админпротокол по факту "Хулиганства". Однако в это время мужчина решил "уладить" инцидент и предложил патрульным взятку в размере 300 долларов. Правоохранители предупредили его об уголовной ответственности, но гражданина это не остановило. После чего на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, что председателю Харьковского областного совета сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды более миллиона гривен.

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