В Днепре мужчина открыл огонь из ружья по многоэтажке

В Днепре 32-летний мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону пятиэтажного дома по улице Батумской.
Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.
Происшествие случилось вечером 22 мая. Мужчина попал в окно на четвертом этаже. В результате стрельбы пострадавших нет.
Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него оружие. Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Напомним, российские оккупанты утром 24 мая снова обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов". Они попали по Великой Костромке в Зеленодольской общине.
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