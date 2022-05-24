В Днепре мужчина открыл огонь из ружья по многоэтажке

В Днепре мужчина открыл огонь из ружья по многоэтажке

В Днепре 32-летний мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону пятиэтажного дома по улице Батумской.

Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

Происшествие случилось вечером 22 мая. Мужчина попал в окно на четвертом этаже. В результате стрельбы пострадавших нет.

Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него оружие. Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, российские оккупанты утром 24 мая снова обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов". Они попали по Великой Костромке в Зеленодольской общине.

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

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