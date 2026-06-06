ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
424
Время на прочтение
1 мин

В Днепре мужчина подорвал гранату во время задержания и погиб — ранены полицейские

Патрульные прибыли на место и приступили к задержанию — в ответ один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Драка в Днепре закончилась трагедией

Драка в Днепре закончилась трагедией

В Днепре во время конфликта между мужчинами пострадали правоохранители, а один из нарушителей погиб.

Об этом сообщили в полиции.

«В полицию поступило сообщение о драке возле одного из домов на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра. На место прибыли наряды патрульной полиции. Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону милиционера», — говорится в сообщении.

В результате взрыва нарушитель погиб на месте. Четверо правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.

Следователи отдела полиции №1 Днепровского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Напомним, нападение на полицейских в Черновицкой области закончилось задержанием 48-летнего местного жителя. Двое правоохранителей получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
424
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie