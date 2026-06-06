Драка в Днепре закончилась трагедией

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В Днепре во время конфликта между мужчинами пострадали правоохранители, а один из нарушителей погиб.

Об этом сообщили в полиции.

«В полицию поступило сообщение о драке возле одного из домов на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра. На место прибыли наряды патрульной полиции. Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону милиционера», — говорится в сообщении.

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В результате взрыва нарушитель погиб на месте. Четверо правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.

Следователи отдела полиции №1 Днепровского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Напомним, нападение на полицейских в Черновицкой области закончилось задержанием 48-летнего местного жителя. Двое правоохранителей получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

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