В Днепре мужчина поджег медицинскую лабораторию с анализами (фото)

Причина поступка злоумышленника неизвестна.

В Днепре в ночь на четверг, 25 ноября, мужчина поджег частную медицинскую лабораторию с анализами IQLab. Происшествие произошло около двух часов на улице Березинской.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Экипаж заметил, что горит здание лаборатории, а возле нее стоит мужчина с канистрой в руках. Он обливал стены лаборатории топливом. Когда полицейские подошли к нему, сказали прекратить и оставаться на месте, мужчина бросил канистру и стал убегать.

Злоумышленника догнали и задержали, когда тот пытался сесть в машину с водителем за рулем. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и пожарных. Обоих мужчин доставили в отделение полиции, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, в Днепре двое мужчин украли 17 пачек подгузников и пытались залезть с ними в такси. Однако сделать этого им не удалось – водитель вызвал полицию.

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